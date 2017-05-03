В школах Крыма проходят соревнования детей по военной подготовке

В крымских школах проходят соревнования по военной подготовке среди участников российского молодежного движения «Юнармия».

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в городской школе № 3 Симферополя соревнования по строевой подготовке прошли среди учеников 11-х классов. Также школьники соревнуются в различных видах обращения с оружием.

На соревнованиях дети обязаны быть в форме «юнармейцев», которую централизованно поставляет в школы подконтрольное Кремлю министерство образования через свои территориальные отделы.

Предполагается, что победители этих соревнований пройдут маршем в российский праздник День победы по центральным улицам Симферополя.

Минобороны России во взаимодействии с органами подконтрольной Кремлю власти Крыма создало на полуострове отделение российского военно-патриотического движения «Юнармия». В молодежном движении декларируют как приоритетные формы деятельности – молодежные военно-спортивные игры, детско-юношеские военно-патриотические клубы, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, сдачу норм ГТО, а также «вахты памяти» обелисков и мемориалов.