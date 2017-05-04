В Ялте возбудили дело против главы департамента земельных отношений

В Крыму возбудили уголовное дело против начальника департамента земельных отношений подконтрольной Кремлю администрации Ялты Лилии Молостовой. Об этом 4 мая сообщил глава администрации города Сергей Ростенко. Он подчеркнул, что не считает Молостову виновной в предъявляемых ей обвинениях.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников управления ФСБ России по Крыму по ч. 1.1 ст. 293 УК России (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе и повлекшее причинение особо крупного ущерба, а также существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества или государства).

Следствие считает, что действия Молостовой привели к недополучению местным бюджетом более 2,3 миллиардов рублей (около 1,3 миллиарда грн – КР).

Андрей Ростенко сообщил журналистам, что, по его мнению, чиновница «не виновата». По его мнению, всему виной переходный период.

«Ситуация сложная для любого человека. Одному разобраться в ней не в состоянии. Потому что одни писали законы, мы работали по этим сложным законам переходного периода. Сейчас пришли и дают оценку этой работе другие люди, которых здесь совершенно не было. Они не понимают то, что здесь происходило. Мало того, некоторые законы республики Крым и Российской Федерации до сих пор не коррелируют между собой. То есть, существуют разночтения», – сказал Андрей Ростенко.

В октябре 2016 года ялтинские депутаты подконтрольного Кремлю городского совета признали неудовлетворительной работу местного департамента имущественных и земельных отношений в части рассмотрения обращений, заявлений граждан и юридических лиц в порядке оформления прав по завершению и переоформлению прав на земельные участки.