На Херсонщине презентуют книгу «Сказки крымских татар»

В Херсонской области, граничащей с аннексированным Крымом, 5 мая проведут презентации книги «Сказки крымских татар». Об этом Крым.Реалии рассказала замглавы Генической райгосадминистрации, член Меджлиса крымскотатарского народа Гульнара Бекирова.

По ее словам, презентации пройдут в населенных пунктах района, где компактно проживают крымские татары. Организаторы мероприятий –Меджлис и Геническая РГА.

В том числе, презентацию проведут в школах поселков Новоалексеевка и Рыково (ранее Партизаны), а также в рамках мероприятий в честь крымскотатарского праздника Хыдырлез.

Как сообщили организаторы, после презентаций известный крымскотатарский мастер Рустем Скибин, орнаменты которого были использованы при оформлении книги, проведет мастер-классы.

Книга «Сказки крымских татар» издана на украинском языке в рамках серии «Сказки народов мира» национального издательства детской литературы «Веселка».

В субботу 6 мая в Геническом районе Херсонской области планируют отметить крымскотатарский праздник Хыдырлез.

Херсонская область граничит с территорией Крымского полуострова. В Геническом районе Херсонской области сосредотачивается наиболее массовое компактное поселение крымских татар на территории материковой части Украины.