Специально для Крым.Реалии

Как сообщил российский пропагандистский сайт Sputnik, «глава администрации Сухума Адгур Харазия подписал соглашение о намерениях с одним из итальянских городов, название которого не афишируется во избежание прессинга со стороны Грузии». Об этом на пресс-конференции 2 мая сообщил «заместитель министра иностранных дел» Абхазии Кан Тания. В современной дипломатии появился новый жанр – «подписали то, не скажем чего, подписали с тем, не скажем с кем».

С тем же успехом итальянский город мог подписать договор о намерениях с клубом любителей стоклеточных шашек района Бибирево города Москва

​На самом деле, как стало известно, была подписана всего лишь декларация с группой людей, прилетевших в Италию по российским паспортам и при посредничестве российского посольства, которые к тому же представляют непризнанное Италией «государство Абхазия». С тем же успехом итальянский город мог подписать договор о намерениях с клубом любителей стоклеточных шашек района Бибирево города Москва. Однако эта дипломатическая история не первая и пока будет не последней в игре, которую ведет Россия для сепаратистских территорий соседних государств, которым не только помогли приобрести «независимость», но и тратят огромные деньги, чтобы российское воровство было признано законным.

16 августа 2008 года Дмитрий Медведев поставил подпись под планом мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта. До этого документ подписал президент Саакашвили. Подписание этого документа сторонами конфликта окончательно обозначило завершение военных действий. Судя по поправкам в закон «О ветеранах», дата окончания войны Россией была установлена – 22 августа 2008 года. План «А» подразумевал взятие под контроль всей территории Грузии, плана «Б», по всей видимости, не существовало. Тогда Москве пришлось признать независимость Абхазии и «Южной Осетии» в качестве мести непокорной Грузии.

Империя начала вести себя как обиженный ребенок, которому дали по рукам, а он в отместку рисует фломастером на стенах

​Утром 26 августа 2008 года «президент» Абхазии Сергей Багапш уже был в Москве, «президент Южной Осетии» Эдуард Кокойты всегда был на территории России, в то время как сама «Южная Осетия героически защищалась». В тот день Россия признала «независимость» грузинских территорий, вопреки Уставу ООН, международному праву и здравому смыслу. Империя начала вести себя как обиженный ребенок, которому дали по рукам, а он в отместку рисует фломастером на стенах. Из всех четырех сепаратистских регионов, отобранных тогда у законных хозяев, признания удостоились только эти, грузинские, не иначе как от злости. Логичнее было бы признать Приднестровье, где так называемых русскоязычных больше и ментально они ближе к России.

Но что случилось, то случилось. Можно себе представить, как Сергей Багапш был растерян – одно дело играть в «независимость», рассуждать о «грузинском фашизме», красиво говорить о возрождении языка и культуры, получая значительную часть бюджета из Москвы, другое дело – изображать полноценное государство. А если государство есть, то его кто-то должен признать, кроме страны, оккупировавшей его, то есть России. Признание Абхазии стало головной болью Москвы, помимо того, что признание «Южной Осетии» – куда ни шло, там 58-я армия «спасала мирно спящих», а в Абхазии конфликта в 2008 году не было, не прозвучало ни одного выстрела. Даже захват Кодорского ущелья произошел без сопротивления грузинской армии – те молча вышли до 12 августа.

Теперь на российских налогоплательщиков свалились новые затраты – как уговорить другие страны признать ворованное у Грузии?

​Итак, появилось новое «государство Абхазия», как и «Южная Осетия», которое на государство совсем не похоже. Кремль решил насолить Тбилиси по полной программе и пару десятков тысяч человек, оставшихся после изгнания этнических грузин, объявили «независимыми». Хотя, как и в Сухуми, в Цхинвали продолжали жить исключительно за счет российского бюджета, своих денег они не зарабатывали. Соответственно, «государственные органы» были на полном обеспечении российского бюджета. Теперь на российских налогоплательщиков свалились новые затраты – как уговорить другие страны признать ворованное у Грузии?

Конфликтовать с международным правом не решились даже закадычные друзья Кремля – Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Украина, находившаяся под управлением Януковича. Не откликнулись ни Куба, ни Сирия, ни КНДР. Осталось только подкупать тех, кто нуждался в деньгах, первой спустя две недели откликнулась Никарагуа. Хотя до сих пор точно неизвестно, имеет ли юридический статус признание того или иного государства президентом Даниэлем Ортега, не утвержденное парламентом Никарагуа. Через год уговорили Уго Чавеса, в середине декабря 2009 года «новые государства» неожиданно признало крошечное островное государство Науру, в котором вряд ли до того вообще знали о существовании Абхазии, а тем более «Южной Осетии».

Ситуация становилась тревожной – абхазы были недовольны таким отношением к своей персоне и умоляли Кремль активизировать «дипломатическое признание». Тогда на помощь пришли «Газпром» и аферисты, которые стали активно лоббировать в Океании признание. Почему Океания? Скорее всего потому, что там аппетиты намного слабее, чем в азиатских или африканских диктатурах, где за ту же услугу пришлось бы выложить сотни миллионов долларов, а в Океании довольствовались намного меньшим размером «помощи». Грузинская служба «Голоса Америки» тогда провела расследование и узнала, что лоббированием признания занимается Юрис Гульбас, сын Виктора Гульбаса, являвшегося советником президента Казахстана и с 2009 года обладавшего статусом «посла по особым поручениям министерства иностранных дел Абхазии в Азии и Океании». Родившийся в Казахстане советский эмигрант латышского происхождения, он имеет гражданство Латвии и Казахстана и на Фиджи является очень известным человеком. Гульбас еще шесть лет назад возглавлял компанию «Interchange», которая вместе с французской компанией «Alcatel» реализовывала 30-миллионный проект.

Россия оккупировала и аннексировала Крым, начала войну на Донбассе, и теперь вряд ли найдется страна, которая позволит себе такую роскошь, как поддержать российские оккупации

​По неофициальной информации, Юрис Гульбас назначен «послом Абхазии» по рекомендации посла России в Австралии. И все шло достаточно гладко – 23 марта 2011 года Вануату, затем 18 сентября того же года Тувалу признают «независимость» Абхазии, но через два года Вануату отзывает признание, через два с половиной это же делает Тувалу. С того времени в Абхазии неоднократно делали загадочные объявления о том, что «вот-вот» кто-то еще признает, но время шло, Россия оккупировала и аннексировала Крым, начала войну на Донбассе, и теперь вряд ли найдется страна, которая позволит себе такую роскошь, как поддержать российские оккупации. Надо полагать, что после аннексии Крыма на такое не рискнет пойти больше никто в мире.

Сейчас, спустя три года, можно предположить, что аннексия Крыма стала тоже вынужденной мерой, как и признание Абхазии и «Южной Осетии» девять лет назад. Скорее всего, Крым был бы сохранен в составе захваченной и прирученной Кремлем Украины, но так как не удалось продвинуться дальше Донецка и Луганска, то, как и в 2008 году, Кремль решил опять хоть чем-то подгадить. К тому же в Москве понимали, что объявить Крым «независимым государством» не удастся – после истории с Абхазией и «Южной Осетии» никто не будет признавать очередную ворованную территорию.

В самой Абхазии ситуацию с дальнейшим непризнанием переживают тяжело – в отличие от других поддержанных Россией сепаратистов, в Сухуми надеялись, что у них есть все шансы стать «самостоятельной страной», но там не подозревали, что Москве важно было оторвать территорию от Грузии, а что будет с ней дальше – совсем не интересно. Последние несколько лет абхазские марионеточные власти изображают активную деятельность, разными путями попадая на международные выставки или подписывая липовые документы с местными самоуправлениями, которые на самом деле являются протоколами о намерениях и никакой юридической силы не имеют.

Абхазские марионеточные власти изображают активную деятельность, подписывая липовые документы с местными самоуправлениями, которые на самом деле никакой юридической силы не имеют

​Только за последние несколько недель в Абхазии объявляли о «дипломатических прорывах», которые на самом деле оказывались блефом. В конце апреля власти Турции отказали делегации «абхазских студентов» в участии в мероприятиях Международной федерации студентов. В те же дни тайно в каком-то из итальянских городков, в комнате примерно в 20 квадратных метров прошла, как сообщала абхазская пропаганда, «инаугурация представительства ТПП Абхазии в Италии». На распространенной фотографии несколько мрачного вида людей из абхазской «Торгово-промышленной палаты» изображали торжество, почему-то названное «инаугурацией».

Спустя два дня МИД Грузии объявил о начале проверки этого сообщения, для того, чтобы потребовать от своих итальянских коллег объяснений. И, судя по всему, МИД Италии как всегда заявит, что власти страны не имеют никакого отношения к мероприятиям, организованным аферистами. И как бы абхазские чиновники не старались соблюсти конспирацию, стало известно, что «тайное место» – это портовый город Бари, административный центр Апулии. Непонятно, для чего марионеточные власти Абхазии создают эти истории, если заранее знают, что МИД Грузии обратится с протестом в Рим, а итальянцы в очередной раз скажут, что к играм на свежем воздухе они не имеют никакого отношения.

Активная дипломатия Сухуми – отчаянный шаг обманутых абхазов, которым в конце 1980-х и начале 1990-х годов обещали «государство», процветание, признание и «манну небесную»

​Многое из того, что совершают сепаратисты, не поддается логике, иногда кажется, что они совершают глупости из-за безысходности, мол, не получили искомую «независимость» сразу, теперь пытаются оправдать хоть какие-нибудь надежды. А все дипломатические «успехи» – всего лишь пропаганда, рассчитанная на собственное обманутое Россией население, только теперь обманывают собственные «власти». После вступления в должность недавно избранного «президента Южной Осетии» на официальном сайте было опубликовано поздравление Анатолия Бибилова, полученное от «королевы Северного Барханта Анны Макко». Цхинвальские чиновники даже не удосужились проверить, существует ли вообще на земле такое «королевство», или попытаться узнать, кто так грубо посмеялся над новым «президентом». И с чего это «королева» поздравляет «президента» с Первомаем и желает всем прогрессивным народам мира, включая осетинский, полного процветания.

Активная дипломатия Сухуми – отчаянный шаг обманутых абхазов, которым в конце 1980-х и начале 1990-х годов обещали «государство», процветание, признание и «манну небесную». И абхазы были не одни в такой ситуации, однако все сепаратистские регионы – и Абхазия, и «Южная Осетия», Карабах и Приднестровье, теперь Донбасс и Крым столкнулись с реальностью, которая в российской интерпретации означает нищету и бесправие. О международном признании ворованных территорий смешно даже говорить.

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