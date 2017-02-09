Яйца Фаберже, одни из самых эксклюзивных ювелирных изделий в мире, продолжают удивлять многих своей завораживающей красотой и трагической историей, которая постигла эти шедевры. Самое последнее из яиц Фаберже было создано больше века назад.
1
В 1885 году царь Александр III поручил ювелиру Петеру Карлу Фаберже изготовить подарок к Пасхе для царицы. Фаберже создал это золотое яйцо, покрыв его белой эмалью. Внутри открывающегося подарка был «желток» из матового золота, под которым была скрыта золотая курица с рубиновыми глазами. Царица была в восторге от подарка, а Фаберже вскоре стал ювелиром при дворе российского императора.
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В последующие три десятилетия Карл Фаберже создал еще 49 яиц для русских царей. Яйцо «Зимнее» стало одной из известнейших его работ. Оно изготовлено из горного хрусталя, оформленного в виде тающего льда, с ручьями из платины и алмазов. Яйцо высотой 14 сантиметров раскрывается, внутри него – платиновая корзинка с букетом подснежников.
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Фаберже за работой. Мастер не создавал яйца собственноручно. Он выступал скорее как Стив Джобс: генерировал идеи и поручал своим ювелирам претворять их в жизнь, подталкивая их к созданию уникальных вещей.
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«Мозаичное» яйцо. В России существует традиция преподносить в качестве подарков к Пасхе декорированные яйца как символ весеннего возрождения и плодородия. Цари и их ювелиры обратили эту православную традицию в захватывающее искусство. На рубеже веков, когда в императорских гостиных сверкали бриллианты, Россия погружалась в смутное время.
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Яйцо «Клевер» выполнено из золота, рубинов, платины и алмазов. Несмотря на то, что Фаберже использовал лучшие материалы, он концентрировался скорее на утонченности и мастерстве, нежели на каратах.
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Внутри яйца «Память Азова» – миниатюрная золотая модель одноименного крейсера императорского флота, в качестве иллюминаторов использованы мелкие бриллианты. «Память Азова» изготовлено в память о путешествии Николая II по Дальнему Востоку в 1890 году, состоявшемся до того, как он вступил на престол.
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С яйцами Фаберже ассоциируется Николай II и его семья. Николай II слыл хорошим семьянином и, как выразился один историк, он был прекрасным отцом, но никудышным царем. Каждый год к Пасхе царь дарил матери и супруге ювелирные яйца, отвлекаясь от собственных ошибочных шагов в политике, которые обрекали его царствование.
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«Бутон розы» – первое яйцо, подаренное Николаем II своей жене царице Александре. Стрела Купидона выполнена из алмазов, яйцо покрыто красной эмалью. Внутри скрыт бутон розы, что выступало символом любви молодоженов. Спустя год после того, как этот подарок был преподнесен, сотни человек погибли в массовой давке на Ходынском поле – на торжествах по случаю восхождения на престол Николая II. По совету приближенных Николай II продолжил коронационные мероприятия, в то время как рядовые жители оплакивали погибших. Это была первая роковая ошибка царя.
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Яйцо с решеткой и розами высотой 7,7 сантиметра было изготовлено в 1907 году. Оно покрыто бледно-зеленой эмалью и украшено алмазной решёткой и бутонами роз. В то время, когда Фаберже работал над созданием этого яйца, Россия переживала не лучшие времена. Страна еще не оправилась после войны с Японией и событий, известных как «Кровавое воскресенье», когда десятки мирных демонстрантов были расстреляны перед Зимним дворцом.
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Мастерская Фаберже. В лучшие годы в ней работали 500 ювелиров, кузнецов и подмастерьев. На создание одного яйца уходило около года, а порой и больше времени. Изделие императорской семье передавал лично Фаберже.
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Цари просили, чтобы яйца содержали какой-нибудь «сюрприз». Внутри яйца «Гатчинский дворец» – миниатюрная модель императорской резиденции под Санкт-Петербургом. Восьмисантиметровая копия резиденции изготовлена вплоть до мельчайших подробностей: можно рассмотреть и живую изгородь, и брусчатку, и развевающийся флаг над дворцом.
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Яйцо «Яхта Штандарт» выполнена из горного хрусталя, золота и платины. Внутри яйца находится копия личной яхты царя. Получив один из пасхальных подарков, мать Николая II написала: «Фаберже – величайший гений нашего времени».
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Яйцо «Лавровое дерево» создано в 1911 году. Один из бриллиантов, выступающих «плодом» дерева, приводит в действие помещенный внутрь яйца «сюрприз» – крошечную птицу, которая поднимается с вершины дерева, машет крыльями и поет. Через три года после того, как это яйцо было преподнесено в дар, Россия вступила в Первую мировую войну.
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Война была катастрофой для России, которая выступила против индустриально развитой Германии. Императорские дворцы были переоборудованы под госпитали для приема раненых, дочери императора работали там в качестве медсестер. Яйцо «Триптих. Красный Крест», изготовленное в 1915 году, содержит миниатюрные портреты четырех дочерей императора и двоюродной сестры в одежде Красного Креста.
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«Карельская береза» была последним изделием Фаберже для императорской семьи. Работу над яйцом завершили уже после того, как царь вынужден был отречься от престола после Февральской революции 1917 года. Фаберже отправил счет за выполненную работу не «Императору Всероссийскому», а «господину Романову Николаю Александровичу». После начала гражданской войны царская семья находилась в плену у большевиков.
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В 1918 году царя с царицей и пятерых их детей вместе с несколькими слугами большевики завели в этот полуподвал, где открыли стрельбу. После выстрелов, по сведениям историков, членов царской семьи добивали штыком.
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Из более 50 яиц, созданных в мастерской Фаберже для императорской семьи, сохранилось 43, которые уцелели после хаоса революции 1917 года. Третье императорское яйцо (на фото, сделанном в Лондоне) было заново открыто в 2012 году. Эту случилось после того, как коллекционер заприметил это изделие, которое его владелец пытался продать на переплавку. Стоимость яйца оценивается в 33 миллиона долларов.
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Яйцо «Ландыши» с изображением царя и двух его старших дочерей изготовлено в 1898 году. После революции 1917 года Фаберже бежал из России под видом дипломата. Он умер в Швейцарии в 1920 году. Сегодня яйца Фаберже являются символом декаданса и пристрастий ушедшей в прошлое эпохи.
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