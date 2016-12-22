Минтранс России предлагает ввести в Крыму безвизовый режим для пассажиров круизных лайнеров

Министерство транспорта России предлагает ввести безвизовый режим для туристов, прибывающих в Крым на круизных лайнерах. Об этом 21 декабря в Севастополе на заседании Морской коллегии сообщил заместитель министра транспорта России Виктор Олерский.



«Существует постановление правительства России, которое дает возможность безвизового въезда пассажирам круизных судов на 72 часа, просто нужно включить туда Севастополь и Ялту, что, очевидно, и будет сделано», – сказал Олерский, сообщает ТАСС.

Такде Олерский отметил, что «в данный момент ведутся переговоры с турецкой стороной о создании круизного маршрута через Стамбул».

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова в связи с аннексией Крыма Россией в марте 2014 года.