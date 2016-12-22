«Бельгийские столбы» вернутся на улицу Симферополя после реставрации – СМИ

Бельгийские трамвайные столбы, демонтированные накануне с улицы Пушкина в Симферополе, вернутся туда после реставрации. Об этом Крыминформу сообщил подконтрольный Кремлю глава бюджетного комитета крымского парламента, координатор проекта реконструкции двух центральных улиц Игорь Лукашев.

«Они (столбы – КР) не снесены, они убраны, потому что, в соответствии с реконструкцией фасадов, это безобразие, которое на них висело, «Крымэнерго» убирает. Для этого специально были в проекте предусмотрены новые линии. Сейчас эти столбы по договоренности с Сергеем Ефимовым (председателем комитета по охране культурного наследия Крыма – КР) мы забираем. Я подрядчику позвонил – они их упаковывают и забирают на ответственное хранение до решения вопроса, куда их переставить. У нас еще четыре таких столба есть дальше по улице Пушкина», – отметил Лукашев.

Он также отметил, что по совместному решению с «Крымэнерго» старинные столбы могут выстроить в отдельную линию.

«Может, отдельную линию сделаем из этих столбов и это будет кусочек старины в Симферополе», – заключил Лукашев.

В 2011 году узел трансформаторной подстанции с примыкающими к ней электрическими столбами Симферопольской трамвайной линии на перекрестке улиц Пушкина и Гоголя, в сквере Центрального музея Тавриды получили статус памятника в рамках программы по сохранению и музеефикации объектов культурного наследия, науки и техники. Как отметил на церемонии открытия нового для той поры памятника тогдашний вице-премьер-министр АРК Георгий Псарев, объект является символом индустриального развития Симферополя в начале XX века.