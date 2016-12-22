Николай Семена стал лауреатом премии Национального союза журналистов Украины

В Киеве на пленуме Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) прошла церемония награждения Национальной премии за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко. В этом году ее лауреатом стал автор Радіо Свобода и Крым.Реалии Николай Семена.

Первый секретарь НСЖУ Сергей Томиленко, оглашая имя лауреата сказал, что Николай Семена удостоен этой высшей в Украине журналистской награды за мужественное отстаивание принципов свободы слова и информирования украинцев, а также всего мира о том, что на самом деле происходит в аннексированном Крыму.

В связи с тем, что российские силовики запрещают покидать Николаю Семене территорию аннексированного Крыма, награду принял руководитель проекта украинской службы Радіо Свобода Крым.Реалии Владимир Притула. Он передал слова благодарности Николая Семены журналистскому сообществу Украины и сказал, что тот расценивает эту награду как поддержку всех крымских журналистов, которые честно исполняют свой профессиональный долг.

В конце ноября крымского журналиста Николая Семену наградили европейской премией имени Павла Шеремета. Но приехать на ее вручение в Брюссель журналист не смог, поскольку ему запрещен выезд из Крыма.

В начале декабря Совет директоров международного вещания США удостоил журналистов проекта украинской службы Радіо Свобода Крым.Реалии Наградой за выдающуюся журналистику имени Дэвида Берка за 2016 год.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении автора Радіо Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.



