Полиция Ялты рекомендует проверять алкоголь приложением на смартфоне

Полиция Ялты призывает граждан тщательно проверять алкогольные напитки. Для этого рекомендуется использовать современные технологии. О методе проверки алкогольной продукции с помощью смартфона рассказала подконтрольная Кремлю пресс-офицер ГУ МВД в Ялте Наталья Дергачева, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Существует Единая государственная автоматизированная информационная система, которая предназначена для государственного контроля над объемом производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. С в современных смартфонах есть приложение, которое так и называется – ЕГАИС. В магазине покупатель может взять любую бутылку спиртного напитка еще до ее покупки, найти на ней штрихкод и считать с помощью смартфона всю информацию», – рассказала Дергачева.

В свою очередь, глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко, считает, что подобный метод проверки продукта покупателями сможет повысить дисциплину предпринимателей, реализующих алкоголь.

«Если случайно кто-либо выявит, что в каком-то магазине продается «левый» алкоголь, мы сможем повысить дисциплину субъектов хозяйствования. В случае выявления факта незаконного алкоголя в торговой сети можно сигнализировать в администрацию», – отметил Андрей Ростенко.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ужесточению правил производства и торговли спиртосодержащей продукцией для снижения спроса на суррогатный алкоголь.