Россия сильнее любого агрессора – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя Россия сильнее любого потенциального агрессора. Об этом он сказал 22 декабря на расширенном заседании коллегии минобороны России, сообщает Радіо Свобода.

«Нам еще многое предстоит сделать, в то же время уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные (факторы – КР), но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора», – сказал Путин.

В то же время, как заявил российский президент, армия страны должна быть наготове.

«Если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться. С учетом скорости происходящих в мире, мы даже не успеем заметить», – добавил Путин.

По его словам, Россия «тщательно отслеживать любые изменения в балансе сил и в военно-политической ситуации в мире, особенно вдоль границ России».

Также на совещании министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные успешно продемонстрировать свои возможности в Сирии с сентября 2015 году в ходе воздушной кампании поддержки режима президента Башара аль-Асада.

Ранее официальная Москва заявила, что размещение систем ПРО в Европе со стороны США и НАТО угрожает безопасности России. Вашингтон такие заявления опроверг.

Напряженность в отношениях между Москвой и Западом возросла после аннексии Россией украинского Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе, что в первом случае Россия называет «восстановлением исторической справедливости», а в другом – отрицает, утверждая, что на востоке Украины могут воевать разве что «русские добровольцы».