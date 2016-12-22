Россия: количество пострадавших от взрыва в переходе метро Москвы выросло до шести

До шести человек возросло число раненых в результате взрыва в переходе одной из станций метрополитена Москвы 22 декабря. По данным Следственного комитета, двум из числа раненых понадобилась госпитализация.

Взрыв произошел утром в четверг в подземном переходе возле станции метро «Коломенская» на юго-восток от центра Москвы. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, произошла утечка газа из баллона, который использовался рабочими-сварщиками во время ремонтных работ. После взрыва возник небольшой пожар, который вскоре удалось потушить. После взрыва часть станции метро, возле которого произошел взрыв, на некоторое время была закрыта для входа.

Взрывы в пределах или вблизи московского метро вызывают обеспокоенность жителей российской столицы, поскольку ранее станции метрополитена были целью террористических нападений.