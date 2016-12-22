Еще двоим фигурантам «дела судакской черверки» суд уменьшил штраф

Верховный суд Крыма оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на приговор Судакского суда в отношении участников автопробега Алима Муслядинова и Аблякима Аблякимова, но переквалифицировал их действия и сменил размер штрафа с 20 до 10 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В ходе заседания оба участника акции пояснили, что не участвовали в массовых мероприятиях, а были задержаны за то, что в их машинах были установлены крымскотатарские флаги.

Как сообщается, адвокат, представлявший интересы обоих подсудимых, Александр Попков акцентировал внимание суда на том, что полицейские составили протоколы только через два дня и не смогли определить, что за массовое мероприятие проводилось с участием его подзащитных, которые просто двигались в составе колонны к месту проведения траурных мероприятий.

Также он выразил сомнение в том, что судьи первой инстанции хорошо знакомы с нормами российского законодательства о массовых собраниях.

«Естественно никакого митинга при движении колонны машин быть не могло», – отметил Попков.

При этом он пояснил, что вывешивание флагов само по себе не может служить признаком массового мероприятия и демонстрировать наличие каких-то целей или идей.

«Также как вывешивание флагов победы или флагов воздушно-десантных войск», – резюмировал адвокат.

15 декабря подконтрольный России Верховный суд Крыма рассмотрел апелляции двух фигурантов «дела судакского автопробега» Энвера Чавуша и Сейтмемета Сейтумерова на решение Судакского горсуда.

Верховный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, однако переквалифицировал действия водителей с «организации несанкционированого митинга» на «участие в пикетировании» и снизил размер штрафа с 20 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.

18 мая 2016 года крымскотатарские активисты из Судака Энвер Чавуш, Сейтмемет Сейтумеров, Алим Муслядинов и Абляким Аблякимов проехали по маршруту с крымскотатарскими флагами, обрамленными черными ленточками, за что их попытались привлечь к ответственности. Судакский городской суд не нашел в действиях молодых людей признаков правонарушения.

Нынешний начальник судакской полиции не согласился с данным решением и обжаловал его.

Российские силовики массово задерживали автомобилистов, которые ехали 18 мая 2016 года на акции памяти.

После аннексии Крыма Россией на полуострове участились обыски в домах крымских татар, мечетях, людей преследуют по религиозным мотивам, отмечают представители Меджлиса и правозащитники. Однако российские власти полуострова и Кремль это отрицают.