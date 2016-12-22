Более 5,5 млн туристов посетили Крым с начала года – Стрельбицкий

Более 5,5 млн туристов посетили Крым в 2016 году. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на подконтрольного Кремлю министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого.

«Мы перешагнули барьер в 5,5 млн туристов, ожидаем новогодних праздников и считаем, что мы не плохо поработали вместе с бизнесом», – утверждает Стрельбицкий.

По его словам, в следующем году необходимо работать над повышением улучшением сервиса в Крыму для привлечения туристов. Он считает, что до введения в эксплуатацию Крымского моста вряд ли удастся существенно увеличить поток туристов в сравнении с нынешними показателями.

Ранее заместитель министра транспорта России Виктор Олерский заявил, что Министерство транспорта России предлагает ввести безвизовый режим для туристов, прибывающих в Крым на круизных лайнерах.

Также Олерский отметил, что «в данный момент ведутся переговоры с турецкой стороной о создании круизного маршрута через Стамбул».