Почти 53 тысячи загранпаспортов крымчане получили на материковой Украине за время аннексии

В период с 2014 года по 2016 год включительно крымчане получили 52 тысячи 910 заграничных паспортов украинского образца на территории материковой части Украины. Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе государственной миграционной службы Украины.

При этом в 2014 году было оформлено 11,239 паспортов, в 2015 году украинская миграционная служба выдала крымчанам 25,091 загранпаспорт, в 2016 году количество выданных документов составило 16,580.

Жители Крыма-граждане Украины могут оформлять загранпаспорта на равных с жителями материковой Украины условиях при наличии всех необходимых документов.

Ранее Евросоюз, США и другие страны, которые не признают российский статус Крыма, заявили, что не будут пускать к себе жителей Крыма с российскими загранпаспортами. Визу будут давать только по украинским загранпаспортам.

В свою очередь, российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил в 2015 году, что спустя время, жители Крыма смогут выезжать в страны, находящиеся в «шенгенской зоне», с российскими загранпаспортами, которые сейчас страны Запада не признают.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».