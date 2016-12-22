Статус России на переговорах в Минске надо менять – политолог

Статус России на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске необходимо менять на статус участника, а не наблюдателя, заявил в эфире Радио «Донбасс.Реалии» политолог, директор Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев. Он также отметил, что в целом необходимо менять статус и самих переговоров в Минске с контактной на переговорный.

«Когда эксперты, политики и дипломаты используют язык соглашений, обязательств, нужно учитывать, что речь идет по сути о необязательных документах, чаще всего заявительного или протокольного характера ... Нам нужен переговорный, а не контактный «Минск». Для того, чтобы «Минск» стал переговорным, необходимо, чтобы участники получили соответствующие статусы, представляли органы власти. В идеале законодательной власти. Я прежде всего говорю об Украине, как об участнике переговоров и о российской стороне, которая сейчас в статусе наблюдателя», – сказал политолог.

С апреля 2014 года на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке боевиков на Донбассе и требуют от него выполнения Минских соглашений. Россия, однако, заявляет, что является лишь «гарантом» выполнения минских договоренностей, и отвергает обвинения в поддержке сепаратистов.