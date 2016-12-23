Сирийская армия заявляет о полном контроле над Алеппо

Представители сирийской армии заявляют, что полностью взяли под контроль город Алеппо после того, как оттуда была эвакуирована последняя группа повстанцев.

Сирийское государственное телевидение сообщает, что последняя группа повстанцев и их семьи были эвакуированы из небольшого эксклава восточного Алеппо 22 декабря, после чего город полностью перешел под контроль правительственных войск и их союзников.

Ахмед Корра Али, представитель повстанческой группы «Ахрар аш-Шам» подтвердил, что «последний конвой оставил контролируемый повстанцами район».

Согласно сообщению Международного комитета Красного Креста, начиная с прошлой недели из восточной части Алеппо эвакуировали около 30 000 человек.

Эвакуацию проводили в условиях действия соглашения о перемирии, достигнутого при посредничестве России и Турции, после того, как силы президента Сирии Башара аль-Асада и их союзники вытеснили повстанцев из большинства районов восточного Алеппо. Это наступление резко критиковали ООН и западные правительства через многочисленные жертвы среди гражданского населения.

С 2012 года Алеппо было разделено на две части: западную контролировали сирийские правительственные войска, восточную – повстанцы.