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Новости

Сирийская армия заявляет о полном контроле над Алеппо

Сирийские повстанцы, 22 декабря 2016 года

Сирийские повстанцы, 22 декабря 2016 года

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Представители сирийской армии заявляют, что полностью взяли под контроль город Алеппо после того, как оттуда была эвакуирована последняя группа повстанцев.

Сирийское государственное телевидение сообщает, что последняя группа повстанцев и их семьи были эвакуированы из небольшого эксклава восточного Алеппо 22 декабря, после чего город полностью перешел под контроль правительственных войск и их союзников.

Ахмед Корра Али, представитель повстанческой группы «Ахрар аш-Шам» подтвердил, что «последний конвой оставил контролируемый повстанцами район».

Согласно сообщению Международного комитета Красного Креста, начиная с прошлой недели из восточной части Алеппо эвакуировали около 30 000 человек.

Эвакуацию проводили в условиях действия соглашения о перемирии, достигнутого при посредничестве России и Турции, после того, как силы президента Сирии Башара аль-Асада и их союзники вытеснили повстанцев из большинства районов восточного Алеппо. Это наступление резко критиковали ООН и западные правительства через многочисленные жертвы среди гражданского населения.

С 2012 года Алеппо было разделено на две части: западную контролировали сирийские правительственные войска, восточную – повстанцы.

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