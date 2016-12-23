Минобразования России поддержало идею включения в школьные учебники информации о «крымской весне»

Министерство образования и науки России поддержало идею Общественной палаты Крыма о включении во всероссийские школьные учебники информации о «крымской весне». Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

«Мы настаиваем, что нам нужно в школьную программу, в школьные учебники включить тему, связанную с возвращением Крыма в Россию. Потому что, к сожалению, приходится констатировать, что в России много людей, которые продолжают вслед за нашими вражескими пропагандистами думать, что произошла какая-то аннексия, думать не очень хорошо о нашем референдуме. Нужно объяснить, что происходит», – заявил Иоффе.

По его словам, в Крыму создана рабочая группа, в которую вошли ученые, учителя истории, директора школ, представители Общественной палаты. Они в январе в Минобразования обсудят вопросы включения в учебники раздела о «возвращении Крыма в состав России».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».