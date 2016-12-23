Режиссеры и журналисты должны заниматься своим делом, а не организацией террористических актов – Путин

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Москве 23 на вопрос украинского журналиста, когда будут отпущены заключенные украинцы, ответил, что режиссеры и журналисты должны заниматься журналистикой и созданием спектаклей и кинофильмов, а не организацией террористических актов.

«Ни у кого нет желания держать людей, если они занимаются, допустим, журналисткой деятельностью (речь о Романе Сущенко – КР). А если режиссер (Олег Сенцов – КР) хотел совершить террористический акт и это было доказано в суде. Почему мы должны его отпускать? Чтобы потом пришли на их место кадровые военные разведки?», – сказал Путин.

Он также отметил, что необходимо прекратить «действие украинской разведки в Крыму» и только тогда совершать обмен задержанных.

«Мы делаем все, чтобы задержанные с обеих сторон были освобождены, и чем более полным будет обмен – тем лучше», – заявил президент России.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму.

Украинского журналиста, собственного корреспондента агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября, когда он прибыл в Россию по частным делам, чтобы посетить родственников. Федеральная служба безопасности России обвинила его в шпионаже и заявила, что он является «сотрудником Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины». Суд тогда арестовал журналиста на два месяца.