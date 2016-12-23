Суд в Крыму отклонил апелляции фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» на продление ареста

В пятницу, 23 декабря, подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» Арсена Джеппарова и Рефата Алимова на продление ареста и оставил решения Киевского районного суда Симферополя без изменений.

Таким образом, Арсена Джеппарова и Рефата Алимова продолжат содержать под стражей до 8 февраля 2017 года, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Ранее Киевский районный суд аннексированного Симферополя продлил срок ареста Джеппарову и Алимову на два месяца – до 8 февраля, Исмаилову – до 11 марта 2017 года.

Жителей поселка Краснокаменка Рефата Алимова и Арсена Джеппарова задержали в апреле 2016 года по подозрению в связях с «Хизб ут-Тахрир».

Рустема Исмаилов и еще пятерых крымских татар задержали в Крыму 12 октября. Их также обвиняют в участии в исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир».

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».