Путин: «крымских разведчиков» не пытали, они сами дают показания

Никто не пытал и не бил граждан Украины, которых российские власти считают военными разведчиками, заявил в пятницу президент Владимир Путин. В своем ответе на вопрос украинского журналиста он подчеркнул, что задержанные дают признательные показания и называют детали своих заданий, подразделения и их командиров.

Путин также затронул проблему обмена пленными в Донбассе, и заявил, что поддерживает формат «всех на всех», предложенный Порошенко, но самопровозглашенным властям он не нравится, так как Украина не всех считает заключенными.

Отвечая на вопрос о нормандском формате урегулирования конфликта на востоке Украины, Путин назвал его «вялым», но заявил, что в нем нужно продолжать работать.

Он также сообщил, что поддерживает идею безвизового режима между Евросоюзом и Украиной, назвав визы в Европе «анахронизмом времен Холодной войны».

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит 23 декабря в Москве. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин традиционно ответит на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».