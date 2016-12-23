Активисты в Киеве напомнили о крымских «подарках» Путина

В пятницу 23 декабря под посольством России в Киеве активисты вскрыли мешок с символическими крымскими «подарками» от президента России Владимира Путина, среди них оказалось: 31 уголовное дело, заведенное на украинцев в Крыму, запрет деятельности меджлиса крымскотатарского народа, проведение в Крыму более 20 обысков, более 177 задержаний, вынесение 9 обвинительных приговоров общим сроком на 89 лет заключения. Таким образом активисты подвели итоги года жизни оккупированного Россией Крыма, сообщает Крым.Реалии.

Перформанс с подарками организован в рамках очередной ежемесячной акции в поддержку пропавших за время аннексии крымчан под названием «Где Эрвин Ибрагимов?». С таким вопросом на это место активисты приходят уже шестой месяц подряд, сегодня они рассказали, почему каждый из них тут и почему так важно не оставлять вопрос без внимания.

«Мы тут для того, чтобы напомнить украинцам и всему миру, что так не должно быть», – говорит участница акции Анна.

Активистка Мила вспомнила родной Крым: «с кем-то из них (пропавших в Крыму – КР) до 2014 года мы могли вместе ездить в одном троллейбусе, ходить в один магазин или любоваться видами южного берега с высоты Ай-Петри, теперь все эти люди не могут этого делать, так же, как и я. Каждый месяц мы приходим сюда и, я думаю, что такая последовательность дает уверенность в том, что мы достигнем результата – эти люди вернутся к своей семье, а мы вернемся в Крым».

«Я понимаю, что мне не нужно быть ни крымчанкой, ни знакомой этих людей, чтобы сопереживать тому горю, которое сейчас есть в этих семьях. Прийти сюда ежемесячно – это наименьшее, что мы можем сделать будучи тут в Киеве», – говорит Анастасия.

«В данный момент неизвестно что происходит и где находятся 15 человек, 11 из них – крымские татары», – напомнила координатор инициативы «Крым SOS» Тамила Ташева.

Активисты общественной организации «КрымSOS» объявили о начале кампании по поиску пропавших и освобождению осужденных крымчан под названием «Find&Free» в рамках которой призвали мировую общественность и гражданских активистов присоединиться и объединить усилия для достижения цели.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

Подконтрольный России теперь уже экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская утверждала, что на полуострове не установлено местонахождение 357 человек, из которых 188 пропали без вести и 169 утратили связь с родственниками. Из указанного числа 26 человек – крымские татары.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно, из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.