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Крымские ученые практически не имеют возможности посещать европейские симпозиумы – научный сотрудник

Крымская астрофизическая обсерватория, Бахчисарайский район, Крым

Крымская астрофизическая обсерватория, Бахчисарайский район, Крым

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Крымские ученые практические не имеют возможности посещать европейские симпозиумы. Им приходится ездить за свой счет, а с недавних пор приглашения от европейских организаторов получить невозможно. Об этом Крым.Реалии рассказала сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), кандидат физико-математических наук Светлана.

С момента аннексии, когда учреждение переподчинили вначале подконтрольному Кремлю крымскому министерству образования и науки, а 1 января 2016 года Российской академии наук (РАН), она дважды брала отпуск за свой счет, чтобы побывать на научной конференции во Франции. Причем, летала туда женщина через Украину и с украинским заграничным паспортом.

«При Украине были трудности с оплатой командировочных. Сейчас иная ситуация – оплата командировочных есть, но нет реальной возможности поехать, потому что невозможно получить официальное приглашение», – сообщила Светлана.

По ее словам, недавно проходила конференция по тематике научных исследований в Швеции, куда ей очень хотелось попасть. Но крымчанке не смогли прислать приглашение.

«Говорят, дескать, мы (организаторы конференции – КР) звонили в консульство в Москве, звонили в консульство в Киеве. Там и там сказали, что вам официальное приглашение выслать не можем. В первом не признают, что Крым – Россия, во втором – что наша обсерватория имеет наименование «КрАО РАН», – рассказала сотрудница обсерватории.

До аннексии Крыма Россией обсерватория регулярно проводила на своей базе в поселке Научный (Бахчисарайский район) научные конференции с участием ученых Южной Кореи, Японии, Франции, Швеции и других. На протяжении двух последних лет подобные мероприятия посещают лишь специалисты из Москвы, Северного Кавказа, а также из некоторых стран СНГ, в частности, среднеазиатских республик. Последняя Конференция по тематике Солнца с их участием проходила в Научном осенью 2016 года.

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