В Минкультуры Украины пообещали поддержать газетно-журнальное издательство и «Кримську світлицю» – Щекун

В Министерстве культуры Украины готовы предпринимать меры для решения проблемы, связанной с работой госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» и единственной крымской украиноязычной газеты «Кримська світлиця». Об этом сообщил Крым.Реалии гендиректор госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» Андрей Щекун.

По словам Щекуна, 23 декабря он встречался с министром культуры Украины Евгением Нищуком, в результате чего были достигнуты договоренности и намечен план действий для решения сложившейся проблемы.

В частности, на 27 декабря запланировано совещание под председательством заместителя министра культуры Тамары Мазур с представителями министерства, членами Независимого медиа-профсоюза Украины и администрации «Национального газетно-журнального издательства».

В дальнейшем стороны договорились о более эффективной коммуникации, обсуждении и усилиях по финансовой поддержке издательства, а также о внесении изменений в госбюджет Украины в 2017 году с целью поддержки печатных культурологических СМИ.

«Рассказал министру о пройденном годичном пути в должности гендиректора и определил основные тезисы по сохранению и развитию предприятия. Во многом сошлись, особенно на совместном сотрудничестве в достижении лучших условий труда для журналистов предприятия», – отметил Андрей Щекун.

Он также поблагодарил за содействие руководство Независимого медиа-профсоюза Украины (НМПУ).

22 декабря под стенами Кабинета министров Украины активисты НМПУ организовали пикет с требованием спасти «Кримську світлицю» и ряд культурологических изданий, которые входят в государственное предприятие «Национальное газетно-журнальное издательство». Поводом для акции стали финансовые проблемы и рекомендация Минкультуры сократить штат сотрудников изданий, которые подчинены издательству.