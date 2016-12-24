Фигуранты «дела Хизб ут-Тахрир» подвергаются унижениям в СИЗО и ФСБ – «Крымская солидарность»

Крымские политзаключенные, обвиняемые по «делу Хизб ут-Тахрир», подвергаются активному моральному и физическому давлению со стороны сотрудников ФСБ. Об этом сообщил координатор объединения «Крымская солидарность» Абдурешит Джеппаров по результатам девятой встречи участников объединения в Симферополе 24 декабря, передает корреспондент Крым.Реалии.

«На встрече сообщили про унизительный способ перевозки фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» из СИЗО в ФСБ. Помимо того, что их перевозили в наручниках, руки сзади, с мешками на голове, лежа на полу лицом вниз, их вытаскивали из машины за ноги. Не обошлось без пинков. Конечно же, в таких условиях им необходима любая возможная моральная поддержка», – заявил Джеппаров.

По его словам, в условиях заключения у многих фигурантов дела ухудшилось состояние здоровья. «На встрече была озвучена сводная справка о состоянии здоровья крымских политузников – лишь у двух из них сохранилось относительно нормальное здоровье, у всех остальных начались серьезные ухудшения», – отметил правозащитник.

9 апреля 2016 года в Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных российскими правоохранителями в Крыму. На встречу также были приглашены и адвокаты обвиняемых.

Позже объединение «Крымская солидарность» стало открытым не только для родственников обвиняемых российскими правоохранителями в принадлежности к организации «Хизб ут-Тахрир», но и для семей других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.