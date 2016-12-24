Психолог у детей крымских политзаключенных появится уже в 2017 году – Ислямова

Перед Новым годом каждый несовершеннолетний ребенок крымских политзаключенных получит материальную помощь в размере 5 тысяч российских рублей. Об этом сообщила член совета проекта «Бизим балалар» («Наши дети») Эльзара Ислямова во время девятой встречи участников объединения «Крымская солидарность» в Симферополе 24 декабря, передает корреспондент Крым.Реалии.

По словам Эльзары Ислямовой, эти средства удалось собрать, благодаря помощи меценатов, которые откликнулись и поддерживают проект. Помощь в таком же размере в «Бизим балалар» раздали детям крымских политзаключенных и в ноябре.

Как отметила член совета проекта, уже в следующем году эти дети также смогут получать психологическую помощь. «Со следующего года начинает работать психолог, который будет помогать детям лечить психологическую травму. Есть организации, которые готовы оплачивать работу детского психолога. Мы ожидаем, что психолог будет работать с нашим проектом на постоянной основе», – сказала она.

Эльзара Ислямова также сообщила, что в скором времени планируется обнародование фотографий семей политузников, что поможет привлечь больше внимания общественности к данной проблеме.

Проект «Наши дети» был запущен в этом году в священный для мусульман месяц Рамадан. Инициатором проекта выступила журналистка Лиля Буджурова. Его миссия – оказание помощи детям семей крымских политзаключенных и пропавших либо похищенных крымских татар.

В рамках проекта детям, чьи родители подверглись политическим преследованиям, оказывают помощь: денежные средства, вещи и игрушки, организация отдыха и лечения, психологическая реабилитация и другая.