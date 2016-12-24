В крымском Минобразе уверяют, что обеспечили учебниками крымскотатарские школы

В Крыму школы с крымскотатарским языком обучения полностью обеспечены необходимыми учебными изданиями. Об этом заявляет пресс-служба Министерства образования, науки и молодежи подконтрольного России правительства Крыма.

По информации пресс-службы, в течение 2015-2016 годов в ведомстве была проведена работа по переводу, редактированию, изданию и поставке 66 наименований учебных изданий (учебники, программы, словари) на крымскотатарском языке общим тиражом 61 тысяча экземпляров. Среди них переводные учебники по учебным предметам, примерные программы «Крымскотатарский язык (родной)», «Крымскотатарская литература», а также «Крымскотатарский язык (неродной)», внесенные в реестр учебных изданий Министерства образования и науки России.

«В 2016 году впервые издан Крымскотатарско-русский словник. Данный школьный словник, содержащий около 4 тысяч слов, адресован учащимся общеобразовательных организаций с крымскотатарским языком обучения. В отдельных случаях приведены слова, заимствованные из русского языка или через него в неизменном виде», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, из крымского бюджета на эти цели были выделены 46,7 миллиона рублей. Все учебные издания распределены по школам и классам с крымскотатарским языком обучения.