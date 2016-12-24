В Балаклаве коммунисты отметили день рождения Сталина

В Балаклаве представители Компартии России и общественной организации «17 марта. За возрождение СССР» отметили день рождения советского вождя Иосифа Сталина.



По этому случаю здесь состоялись торжественное собрание и концерт, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Глава севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко назвал Сталина «величайшим советским и международным деятелем». Он также раскритиковал нынешний российский режим, заявив, что он «криминальный и компрадорский». Пархоменко также поддержали и другие представители Компартии.

В рамках собрания нескольким севастопольцам были вручены партийные и комсомольские билеты. А после этого состоялся концерт с песнями о Сталине и войне.

Всего в мероприятиях по случаю дня рождения Сталина принимали участие около двухсот человек.