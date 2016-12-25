В Израиле умер писатель и поэт Феликс Кривин

В Израиле на 89 году жизни скончался писатель и поэт Феликс Кривин. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на российского журналиста и правозащитника Виктора Шендеровича.

«Умер Феликс Кривин. Толком не прочитанный, недооцененный и забытый… Поклон вослед замечательной жизни», – написал он на своей странице в Facebook.

Феликс Кривин является автором десятков книг, в том числе многих юмористических произведений, выходивших в свет с начала 1960-х годов. Он писал интермедии для Аркадия Райкина.

В 2001 году в Москве, в издательстве «ЭКСМО-Пресс», в серии «Антология сатиры и юмора» (том 18) вышла книга «Феликс Кривин».

Писатель родился и много лет прожил в Украине, а после распада СССР переехал в Израиль.