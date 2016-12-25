В Крыму особенное тарифное регулирование на услуги ЖКХ продлили до 2018 года

В Крыму действие особенного тарифного регулирования на коммунальные услуги будет продлено до 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета по ценам и тарифам подконтрольного России правительства Крыма, соответствующие изменения были внесены в федеральный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Согласно документу, особенности государственного тарифного регулирования в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, установленные российским правительством, будут применяться на территории Крыма до 1 января 2018 года.

«Что же касается газоснабжения, то применение особенностей государственного регулирования в данной сфере сохранится до 1 января 2020 года», – отметили в пресс-службе.

По словам главы крымского Госкомцен Нины Зотович, изменения действующего федерального законодательства были инициированы подконтрольными России властями Крыма. Она также отметила, что документ позволит не допустить резкого повышения коммунальных тарифов для населения, будет способствовать реализации комплекса мероприятий по утверждению схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, проведению технического обследования объектов водопроводно-канализационного хозяйства, а также регистрации прав собственности на них.