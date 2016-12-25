В России руководство ПЕН-центра отрицает причастность к письму в защиту Сенцова

Исполнительный комитет и президент российского отделения Всемирной организации писателей – «Русского ПЕН-центра» не причастны к письму в адрес президента России Владимира Путина с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

«Это не наша инициатива. У нас есть группа «либеральных» оппозиционеров, которые с нами пытаются конфликтовать и ведут собственную линию. Они являются членами Центра, но принимают свои собственные заявления, собирают подписи среди единомышленников», – сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу «Русского ПЕН-центра».

24 декабря средства массовой информации сообщили, что более 60 членов «Русского ПЕН-центра» подписались под письмом с просьбой помиловать Сенцова. В частности, письмо подписали Владимир Войнович, Людмила Улицкая, Александр Архангельский, Алиса Ганиева, Денис Драгунский, Тимур Кибиров, Майя Кучерская, Александр Кушнер, Лев Рубинштейн, другие писатели и журналисты.

Олег Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.



В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма, аннексированного Россией.

Сенцов свою вину не признал. Правозащитный центр «Мемориал» внес его имя в список политзаключенных.