Союз дизайнеров России недоволен логотипом Крыма и намерен заявить о пересмотре результатов работы

Союз дизайнеров России (СДР) выступил с заявлением о непричастности к разработке нового логотипа Крыма. Члены Союза отметили что «работа по брендингу Крыма выполнена на недостаточно высоком уровне и требуется пересмотр ее результатов на уровне Министерства туризма Российской Федерации с привлечением российских экспертов в области дизайна и брендинга». Такое заявление опубликовано на странице Союза в Фейсбуке.

«19 декабря 2016 года Ольгой Степановой и ее студией был представлен новый туристический бренд Крыма. Во всех публикациях по этой тематике упоминается «Союз Дизайнеров России».Наша общероссийская общественная организация «Союз Дизайнеров России» не имеет никакого отношения к данной работе, не поддерживала ее, не участвовала в отборочных этапах, не давала экспертную оценку, не принимала участия в государственном тендере на разработку туристического бренда Крыма. Имя Союза дизайнеров России Ольга Степанова использовала по собственной инициативе в личных целях», – отмечено в заявлении организации.

В Союзе заявили, что потребуют публичного опровержения информации от Ольги Степановой.

В то же время на странице в Фейсбуке Степановой появилось собственное заявление.

«Согласований с руководством Союза в процессе работы над проектом бренд Крыма не проходил, был сделан крымскими специалистами с привлечением дизайнеров из материковой России (не членами Союза). Поэтому данная работа не имеет отношения к общесоюзным общероссийским проектам. Прозвучавшая при официальной презентации формулировка Союз Дизайнеров России в момент представлении руководителя проекта Ольги Степановой и членов творческой группы, к моему сожалению, был неверно интерпретирован, таким образом СДР представлен СМИ как исполнитель и автор проекта. Разработчики проекта – члены Союза Дизайнеров России, бренд не делал Союз Дизайнеров России», – ответила Степанова.

Сразу после презентации проекта, ряд фотографов обвинил дизайнерскую группу в воровстве фотографий для представления бренд-бука логотипа. Позже, в частности фотограф Сергей Анашкевич, снял все претензии к разработчикам проекта.

В Симферополе 19 декабря состоялась презентация нового логотипа Крыма. В 2011 году на полуострове уже проводили конкурс на лучший логотип Крыма. Тогда им стала морская раковина с девизом «Крым – жемчужина мира». До этого времени на полуострове использовали разработанный в 2000 году логотип с изображением солнца и надписью «Навстречу солнечным объятиям».