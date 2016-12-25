Российский Следком расследует причину падения ТУ-154

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Сочинскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту крушения Ту-154 по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 Уголовного кодекса – нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия, сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что самолет выполнял плановый полет в Сирию. На его борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. Через некоторое время после взлета с аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка, Ту-154 пропал с экрана радара. Поиск места крушения самолета проводится поисково-спасательными службами Министерства обороны Российской Федерации и МЧС России», – сказано в сообщении.

По информации Следкома, для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа. Принимаются меры по установлению обстоятельств произошедшего: «изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявшего его дозаправку».

Российский самолет Ту-154 пропал после взлета из Адлера в 05:40 по московскому времени, по уточненным данным, на борту находились 92 человека – военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников «Первого канала» и телеканала «Звезда», а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщают российские СМИ. По данным Минобороны России, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.