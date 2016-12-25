В Крыму применяют неоправданное насилие к политическим заключенным – правозащитница

В Крыму правозащитники фиксируют неоправданное насилие в отношении политзаключенных, в частности мусульман, со стороны российских правоохранителей. Такое заявление опубликовала российская правозащитница, координатор Полевого правозащитного центра Александра Крыленкова.

«По сообщениям адвокатов и заявлениям самих заключенных в судах при перевозке их на следственные действия и на судебные заседания, молодым людям заламывают руки, запихивают пинками под скамейки машин, в таком виде везут, затем вытаскивают за ноги из машины и продолжая бить ведут до кабинетов следователя. Один из заключенных сообщил также о применении пыток во время допроса в ФСБ: ему надевали на голову полиэтиленовый пакет и требовали признать принадлежность к организации, называемой в России террористической», – написала в Фейсбуке правозащитница.

Накануне в Крыму координатор объединения «Крымская солидарность» Абдурешит Джеппаров сообщил, что крымские политзаключенные, обвиняемые по «делу Хизб ут-Тахрир», подвергаются активному моральному и физическому давлению со стороны сотрудников ФСБ.

Активисты инициативы «Крым SOS» в 2016 году зафиксировали системные давления в Крыму на несогласных с аннексией полуострова со стороны российских правоохранителей. Правозащитники опасаются, что в 2017 году давление может быть усилено.