Российский министр экономразвития Крыма подал в отставку – СМИ

Подконтрольный России министр экономического развития Крыма Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Об этом сообщают «РИА Новости Крым» со ссылкой на комментарий пресс-службы подконтрольного Кремлю главы Крыма.

«Мы подтверждаем информацию. Валентин Демидов, действительно, написал заявление об увольнении», – сказали в пресс-службе.

По сообщению агентства, решение чиновник принял в связи с переходом на новое место работы в Севастополь. Демидов продолжит работу в качестве министра до конца года.

Валентин Демидов был назначен на должность в июне 2015 года, при нем была инициирована и разработана стратегия социально-экономического развития Крыма до 2030 года.

Имя российского министра экономразвития Крыма включено в санкционный список США.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».