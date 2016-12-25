За минувшие сутки в Крыму произошло три крупных ДТП, есть погибшие

В субботу, 24 декабря, в Крыму произошло три крупных ДТП, в которых два человека погибло, сообщает пресс-служба российского МЧС на полуострове.

«На трассе Симферополь-Керчь в районе села Горностаевка произошло лобовое столкновение легкового автомобиля ВАЗ 2114 и грузового «Freightliner». В результате ДТП пострадали 3 человека, 1 из которых получил травмы, несовместимые с жизнью. При этом водитель и пассажир ВАЗ оказались зажаты в деформированном авто», – говорится в сообщении.

Еще один дорожный инцидент, по информации МЧС, произошел на трассе Симферополь-Армянск, где столкнулись автомобили «Пежо 307» и «Лада 112». Оба водителя травмированы.

«Третья за прошедшие сутки авария произошла в района села Менделеево Красногвардейского района, где водитель автомобиля «УАЗ Патриот» не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП пострадало 4 человека, один из пассажиров умер на месте», – сообщает пресс-служба.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают о росте количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы.

Сами крымчане также отмечают рост количества автомобилей на дорогах и участившиеся нарушения правил дорожного движения как в черте населенных пунктов, так и на междугородних трассах.