В Ялте прошел «Мороз-парад»

На набережной Ялты в седьмой раз провели «Мороз-парад», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На парад пригласили команды из разных городов и сел: Массандры, Кореиза и других. Обязательное условие для участия в «Мороз-параде» – наличие костюма Деда Мороза, Снегурочки или другого сказочного персонажа.

Ранее сообщалось, что к новогодним и рождественским праздникам для симферопольцев организовали ярмарки. По задумке российских чиновников, такой вид торговли обеспечит для горожан качественные товары и продукты по приемлемым ценам. Торговцы развернули палатки на пяти площадках города, по информации подконтрольного России крымского правительства, в ярмарочной торговле приняли участие более 150 сельхозтоваропроизводителей.