Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил иудеев с Ханукой. Слова поздравления Чубаров разместил в Фейсбуке.

«Моим многочисленным друзьям – евреям, а также всем нашем общим друзьям-гражданам Украины! Примите мои искренние поздравления по случаю Хануки – праздника очищения, освящения и восстановления!

Пусть свет Хануки принесет в каждую семью радость и мир, предоставит всем и каждому уверенности и сил преодолеть вызовы и испытания, привнесенные в нашу жизнь! Знаю, сохраним единство – защитим Украину!

Защитим Украину – вернем Крым, восстановим Донбасс!» – написал Чубаров.

​Хануку празднуют в течение восьми дней.