«Новый Свет» произвел более миллиона бутылок шампанского за год

Завод шампанских вин «Новый Свет» за 11 месяцев 2016 года произвел на 60 тысяч бутылок продукции больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба завода.

«Завод шампанских вин «Новый Свет» по итогам 11 месяцев произвел продукции на 60 тысяч бутылок больше, чем за аналогичный период 2015 года, что составило 1 миллион 329 тысяч бутылок шампанских и игристых вин», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что производство продукции увеличилось за счет выпуска новых марок моносортовых игристых вин из сортов винограда Шардоне, Рислинг Рейнский и Пино Гри.

Ранее сообщалось, что шампанское «Новый Свет» может появиться на рынке Китая.