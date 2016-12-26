В Евпатории квартирного вора нашли по отпечатку уха, сообщает пресс-служба российского МВД по Крыму.

«С июля 2013 года по сентябрь 2014 года в евпаторийское отделение МВД поступили 25 заявлений от горожан о фактах совершения квартирных краж. На входных дверях всех обворованных квартир были следы отпечатки человеческого уха. Сотрудники полиции предположили, что таким образом злоумышленники убеждались в отсутствии хозяев квартир. Кроме того, в одной из квартир удалось обнаружить и изъять след обуви, не принадлежащий хозяевам», – говорится в сообщении.

Квартирного вора задержали в момент очередного ограбления. Им оказался 33-летний местный житель.

Для подтверждения его причастности к совершенным преступлениям следователь назначил экспертизу отпечатков уха, изъятых экспертами при осмотре места происшествия со всех квартирных краж.

Вывод специалиста-эксперта был однозначен: следы ушной раковины, оставленные на дверях всех обворованных квартир принадлежат задержанному евпаторийцу. Эксперты так же подтвердили, что изъятым у него ключом был оставлен след на взломанном замке одной из квартир.

За содеянное злоумышленнику и его подельникам грозит максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до 10 лет с крупным штрафом.