Глава Меджлиса крымскотатарского народа поздравил католиков с Рождеством

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил католиков с Рождеством. Слова поздравления Чубаров разместил в Фейсбуке.

«Друзьям, которые празднуют Рождество Христово 25 декабря! Меньше всего в такие большие праздники следовало бы говорить о политике, но правда жизни заключается и в том, что именно война, принесенная на нашу землю Москвой, послужила нашему единению и взаимопониманию.

Мы становимся единой украинской политической нацией, которая объединяет в себе граждан Украины разных национальностей и разных вероисповеданий. Примите мои искренние поздравления по случаю Рождества Христова! Радости, мира и добра каждой семье!» – написал Чубаров.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа поздравил иудеев с Ханукой.