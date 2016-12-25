Вышка на Чонгаре достигает уже 90 метров – Костинский

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил в Фейсбуке, что высота строящейся вышки на Чонгаре в Херсонской области уже достигла 90 метров.

«Чонгарская строящаяся вышка для нужд Крыма уже 90 метров. Вторая хорошая новость – конкурс на чонгарские частоты состоится уже через два дня. Во вторник Национальный совет выберет 4 победителей –радиостанции, которые будут вещать на территорию Крыма», – написал Костинский.

Работы по строительству вышки ведет украинский инвестор. Планируемая высота вышки – 150 метров. Благодаря вышке четыре украинские радиостанции начнут круглосуточное вещание в Херсонской области и Крыму. Вещание в FM-диапазоне охватит Джанкойский и Красноперекопский районы, частично – Симферопольский район.