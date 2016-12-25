Депортированного крымчанина Халилова хотят госпитализовать принудительно

Депортированного крымского активиста Недима Халилова, который больше месяца назад объявил голодовку в фильтрационном спецприемнике в Краснодарском крае, собираются госпитализировать. Об этом сообщает QHA со ссылкой на карачаевского активиста Хасана Халкечева.

«Дело принимает все более критический характер. Вчера, когда созванивались с Недим-беем, голос у него уже был ослабевшим», – рассказал Халкечев.

Однако, добавил собеседник агентства, Халилов в случае отправки в больницу намерен сопротивляться принудительному кормлению, «если такое физически в силах человека».

В какую именно больницу предполагается отправить крымскотатарского активиста, пока не известно.

О том, что состояние Халилова заметно ухудшилось, также сообщил в Фейсбуке Айдер Исмаилов.

«Вышел с ним на связь в воскресенье. Положение критическое. Ослабевший, еле слышимый голос, не передвигается, постоянно в лежачем положении», – написал Исмаилов.

Халилов рассказал собеседнику, что заканчивает писать заявление в российскую Генпрокуратуру о возбуждении дела по факту доведения его до самоубийства. Сам Исмаилов подал аналогичное заявление в прокуратуру аннексированного Крыма.

Позже Халилов разместил текст заявления в российскую Генпрокуратуру в Фейсбуке.

«Прошу возбудить уголовное дело по факту доведения меня, Халилова Недима Абдулаевича до самоубийства путем, унижения моего человеческого достоинства, с 1986 года, и до настоящего времени», – говорится в заявлении Халилова.

Депортированный крымский активист Недим Халилов ранее написал заявление в российские правоохранительные органы об отказе от госпитализации в случае ухудшения состояния здоровья.

7 ноября, по решению подконтрольного Кремлю суда крымского татарина Недима Халилова вывезли за пределы Крыма. Халилову дали возможность заехать домой, взять теплые вещи, деньги и документы. Сейчас Халилов находится в фильтрационном пункте в Краснодарском крае.