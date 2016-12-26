Турция: исламисты убили 30 гражданских в сирийском городе Аль-Баб

Представители турецких вооруженных сил сообщили, что по меньшей мере 30 гражданских были убиты 25 декабря в результате нападения боевиков группировки «Исламское государство» в сирийском городе Аль-Баб, сообщает Радіо Свобода.

По данным военных Турции, боевики пытались помешать людям покинуть город.

На прошлой неделе основанная в Великобритании организация «Сирийская обсерватория по правам человека» заявила, что по меньшей мере 88 гражданских, включая детей, погибли в результате турецких воздушных ударов в северной Сирии. По этим данным, авианалет на расположенное неподалеку турецкой границы город Аль-Баб начался утром 22 декабря. Наблюдатели утверждают, что среди погибших есть, по крайней мере, 21 ребенок.

В течение нескольких недель сирийские повстанцы, поддерживаемые турецкими войсками, держат в окружении боевиков группировки «Исламское государство». Операция под названием «Евфратской щит» была начата Турцией почти четыре месяца назад, чтобы оттеснить суннитских и курдских боевиков от границы и создать там зону безопасности для возвращения беженцев.