Вступил в силу запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции в России

Роспотребнадзор России ввёл запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, который будет действовать в течение 30 дней на всей территории страны. С 26 декабря запрет вступил в силу.

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на сайте официальном сайте Роспотребнадзора.

В соответствии с постановлением, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

«Указанное постановление зарегистрировано минюстом России и вступило в силу со дня его официального опубликования (26 декабря – КР). Контроль за его исполнением возложен на руководителей управлений Роспотребнадзора по субъектам России. Им поручено усилить контроль за оборотом пищевой и непищевой спиртосодержащей продукции и увеличить охват данной продукции лабораторным контролем, особо обратив внимание на наличие токсичных примесей», – говорится в сообщении.

По словам местных чиновников, количество жертв отправления суррогатным алкоголем в российском Иркутске возросло до 76 человек.

Пострадавшие стали поступать в больницы Иркутска с 17 декабря. Выяснилось, что все они пили концентрат для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового спирта был смертоносный метиловый.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело, сейчас задержаны 19 человек.



