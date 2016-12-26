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Новости

Власти Севастополя намерены выделить 59 млн рублей на оптимизацию водоснабжения

Иллюстрационное фото: вид на реку Бельбек. Река Коккозка является левым притоком этой реки

Иллюстрационное фото: вид на реку Бельбек. Река Коккозка является левым притоком этой реки

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Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя планирует потратить 59 млн рублей на поиск оптимального решения по переброске воды из крымской реки Коккозка в Соколининское водохранилище. Об этом сообщили в понедельник, 26 декабря, на заседании городского правительства, сообщает ТАСС.

«Мы приняли решение о выделении 14 млн из резервного фонда правительства Севастополя на оплату аванса акционерному обществу «Объединенная градостроительная корпорация» на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) для улучшения водообеспечения Севастополя. Это касается выполнения федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года, где предусмотрена переброска воды из реки Коккозка в Соколининское водохранилище», – сказал на заседании исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.

Сообщается, что общая стоимость ТЭО составит 59 млн рублей.

По словам Чибисова, ТЭО – это примерно 45% стоимости всего проектирования, и после его проведения проектно-изыскательские работы обойдутся значительно дешевле.

Необходимость создания буферного водохранилища и обеспечения Севастополя дополнительным источником воды за счет переброски части стока реки Коккозка связаны с массовым переселением в город россиян. Как ожидается, к 2030 году население Севастополя должно вырасти за счет миграции на 47% по сравнению с 2014 годом.

Жители Бахчисарайского района и крымские экологи опасаются, что реализация этого проекта может привести к экологической катастрофе в долине реки Бельбек, притоком которой является Коккозка. Ранее сообщалось, что крымские власти добились его отмены.

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