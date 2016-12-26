Крымский суд «дисквалифицировал» главу Щелкино на полгода

Подконтрольная Кремлю глава администрации Щелкино Татьяна Ерманова дисквалифицирована на шесть месяцев по результатам рассмотрения возбужденного крымской прокуратурой административного дела. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что основанием для возбуждения административных дел стало «невыполнение главой органа местного самоуправления законных требований прокурора».

«Так, прокуратура Ленинского района в ходе проверки законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд выявила значительные нарушения при проведении конкурсов на производство работ по ремонту общежитий и водовода. Прокуратура внесла в адрес главы администрации поселения представление с требованием не допустить заключения договоров, однако оно осталось без удовлетворения», – заявляют в пресс-службе.

В ведомстве отмечают, что также не были выполнены требования прокурора об устранении нарушений жилищного законодательства при распределении жилья.

«При таких обстоятельствах прокурор города возбудил в отношении Ермановой два дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП России (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий)», – добавили в ведомстве.

В прокуратуре отмечают, что Ленинским районным судом виновной назначено наказание в виде штрафа в размере три тысячи рублей и дисквалификации на срок шесть месяцев.

«В течение полугода Ерманова не сможет занимать должности государственной и муниципальной гражданской службы, должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом и иным образом осуществлять управление юридическим лицом», – отметили в пресс-службе.

В середине ноября главу Щелкино Татьяну Ерманову обвинили «в нецелевом расходовании бюджетных средств», отстранили от должности и дали полтора часа на передачу дел.