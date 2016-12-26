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Крымский суд «дисквалифицировал» главу Щелкино на полгода

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Подконтрольная Кремлю глава администрации Щелкино Татьяна Ерманова дисквалифицирована на шесть месяцев по результатам рассмотрения возбужденного крымской прокуратурой административного дела. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что основанием для возбуждения административных дел стало «невыполнение главой органа местного самоуправления законных требований прокурора».

«Так, прокуратура Ленинского района в ходе проверки законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд выявила значительные нарушения при проведении конкурсов на производство работ по ремонту общежитий и водовода. Прокуратура внесла в адрес главы администрации поселения представление с требованием не допустить заключения договоров, однако оно осталось без удовлетворения», – заявляют в пресс-службе.

В ведомстве отмечают, что также не были выполнены требования прокурора об устранении нарушений жилищного законодательства при распределении жилья.

«При таких обстоятельствах прокурор города возбудил в отношении Ермановой два дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП России (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий)», – добавили в ведомстве.

В прокуратуре отмечают, что Ленинским районным судом виновной назначено наказание в виде штрафа в размере три тысячи рублей и дисквалификации на срок шесть месяцев.

«В течение полугода Ерманова не сможет занимать должности государственной и муниципальной гражданской службы, должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом и иным образом осуществлять управление юридическим лицом», – отметили в пресс-службе.

В середине ноября главу Щелкино Татьяну Ерманову обвинили «в нецелевом расходовании бюджетных средств», отстранили от должности и дали полтора часа на передачу дел.

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