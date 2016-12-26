Лутковская посетит троих задержанных в крымском СИЗО – секретариат омбудсмена

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская 26 декабря намерена посетить троих задержанных в СИЗО Симферополя, один из которых Ахтем Чийгоз. Об этом в Facebook написал руководитель секретариата омбудсмена Богдан Крикливенко.

«После трех месяцев, и особо тяжелых двух последних суток переговоров нам удалось получить возможность встречи с политическими заключенными, которые содержаться в Крыму, а также теми осужденными, кто обратился с просьбой о передаче на материковую часть (Украины – КР). Мы просили встречи с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя, в том числе с Ахтемом Чийгоз», – написал Крикливенко.

Накануне стало известно, что украинский омбудсмен Валерия Лутковская договорилась российским омбудсменом Татьяной Москальковой об организации посещений ими некоторых осужденных граждан России и Украины, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях на территории Крыма и материковойУкраины.