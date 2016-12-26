Лутковская встретилась с Чийгозом в СИЗО Симферополя

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская 26 декабря встретилась в СИЗО Симферополя с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом. Факт встречи Крым.Реалии подтвердил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

Со слов Смедляева, встреча длилась почти час, подробностей он сообщить не смог. Также при встрече присутствовал российский адвокат Николай Полозов.

Ранее в Фейсбуке руководитель секретариата омбудсмена Богдан Крикливенко сообщил, что Валерия Лутковская 26 декабря намерена посетить троих задержанных в СИЗО Симферополя, один из которых – Ахтем Чийгоз.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.