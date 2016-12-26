Состояние здоровья депортированного крымского активиста Недима Халилова ухудшилось в связи с голодовкой. Друг Халилова Айдер Исмаилов сообщил Крымской правозащитной группе, что Халилову не оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сообщается, что за время голодовки Недим Халилов похудел на 15 кг и теперь весит около 50 кг.

«За ним нет необходимого ухода. Состояние Недима медики не фиксируют. Он сильно похудел и уже почти не может самостоятельно передвигаться. Такое впечатление, что руководству учреждения, в котором находится Недим, все равно, что с ним может произойти», – рассказал Исмаилов.

Накануне сообщалось, что депортированного крымского активиста Недима Халилова, который больше месяца назад объявил голодовку в фильтрационном спецприемнике в Краснодарском крае, собираются госпитализировать.

Депортированный крымский активист Недим Халилов ранее написал заявление в российские правоохранительные органы об отказе от госпитализации в случае ухудшения состояния здоровья.

7 ноября, по решению подконтрольного Кремлю суда крымского татарина Недима Халилова вывезли за пределы Крыма. Халилову дали возможность заехать домой, взять теплые вещи, деньги и документы. Сейчас Халилов находится в фильтрационном пункте в Краснодарском крае.