Омбудсмены Украины и России встретились с Асановым и Дегерменджи – Полозов

Омбудсмены Украины и России Валерия Лутковская и Татьяна Москалькова провели встречу в СИЗО №1 Симферополя с политзаключенными по «делу 26 февраля» Али Асановым и Мустафой Дегерменджи. Об этом в Фейсбуке сообщил адвокат Николай Полозов.

«После встречи с Ахтемом Чийгозом, омбудсмены Москалькова и Лутковская также провели встречи с еще двумя политическими заключенными по «делу 26 февраля» Али Асановым и Мустафой Дегерменджи», – написал Полозов.

Адвокат отметил: «Есть надежда, что дальнейшее взаимодействие в области защиты прав человека на признанной ООН оккупированной территории Крыма может позитивным образом сказаться на судьбе Ахтема Чийгоза, других политзаключенных».

Ранее сообщалось, что уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская 26 декабря встретилась в СИЗО Симферополя с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом.